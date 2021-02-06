В Саранске горел жилой дом

В Саранске произошло возгорание жилого дома.

Утром 5 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Садовой. По указанному адресу загорелся жилой дом №14. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 3 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru