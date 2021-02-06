Народные приметы на 7 февраля подскажут, грядет ли похолодание

Народные приметы на 7 февраля помогут определить, наступит ли в ближайшее время похолодание.

Несколько столетий назад попытки предсказать грядущие погодные изменения основывались на убеждении о взаимосвязи метеорологической обстановки в разные периоды времени. В те времена было сформулировано поверье о том, что оттепель, имеющая место в седьмой день последнего месяца зимы, предвещает скорое похолодание.

Если же в этот день наблюдается пасмурная погода, то в скором времени будет иметь место оттепель. Также данное положение дел в окружающей среде может предвещать снегопад.

Поющие 7 февраля синицы предвещают длительную морозную погоду.