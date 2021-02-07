Народные приметы на 8 февраля подскажут, грядет ли похолодание

Народные приметы на 8 февраля помогут определить, имеются ли в окружающей среде признаки скорого похолодания.

Несколько веков назад, когда высокоточного оборудования для составления прогноза погоды не существовало, в качестве своего рода ориентира в деле прогнозирования грядущих метеорологических изменений люди использовали поведение птиц. На основе данного подхода было сформулировано поверье, гласящее, что громкая песня синиц утром 8 февраля предвещает скорое похолодание.

Если же в ночь на восьмой день последнего месяца зимы наблюдается ясное небо, осенью будет хороший урожай льна.

Ясный закат 8 февраля сулит длительные морозы.