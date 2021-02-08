Что представляет собой ClickHouse? По своей сути это система, предназначающаяся для управления базами данных. Столбцовый сервис идеально подходит для OLAP, или обработки аналитических запросов в режиме онлайн.
У этого варианта есть свои особенности. Чем же clickhouse база данных выделяется на фоне подобных проектов? Система привлекательна для пользователей возможностью:
В системе большая часть запросов ориентирована на чтение. При этом все информационные сведения обновляются в огромном объеме. Одна пачка — это свыше 1000 строк. То есть не нужно работать с данными по одной строке. Более того, в некоторых базах данных обновление не предусмотрено вовсе.
Что еще выделяет этот проект на фоне остальных? В системе запросы появляются относительно редко. Обычно на сервер в секунду поступает не более сотни запросов. Тут отсутствуют транзакции. К консистентности сведений в системе очень низкие требования.
Среди прочих особенностей ClickHouse стоит отметить возможность вынимать большое число строк из БД. Еще база данных отличается высокими показателями пропускной способности. Все дело заключается в том, что при обработке в системе единственного сообщения на сервер не оказывается большой нагрузки.
Сценарий ClickHouse, познакомиться с которым можно на странице https://mcs.mail.ru/databases/clickhouse/, принципиально отличается от других подобных систем. В чем это проявляется? Предложенный вариант позволяет осуществлять:
Часть столбцовых СУБД совсем не используют сжатие сведений. Но именно этот инструмент нередко выступает основополагающим при выборе онлайн-базы данных, так как в этом и заключается высокая производительность системы.
Другая особенность проекта состоит в возможности просто и удобно параллельно обрабатывать запрос на нескольких процессорных ядрах. Все дело в том, что огромные запросы «дробятся» естественным путем. Потому для работы с ними нужно использовать все доступные серверу ресурсы. ClickHouse позволяет это делать в отличие от других подобных систем.