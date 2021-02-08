Что представляет собой ClickHouse? По своей сути это система, предназначающаяся для управления базами данных. Столбцовый сервис идеально подходит для OLAP, или обработки аналитических запросов в режиме онлайн.

Что такое ClickHouse

У этого варианта есть свои особенности. Чем же clickhouse база данных выделяется на фоне подобных проектов? Система привлекательна для пользователей возможностью:

использовать широкие таблицы с большим количеством столбцов;

добавлять в БД сведения, но при этом не изменять их;

выполнять простые запросы, для которых допустима задержка около 50 мс.

В системе большая часть запросов ориентирована на чтение. При этом все информационные сведения обновляются в огромном объеме. Одна пачка — это свыше 1000 строк. То есть не нужно работать с данными по одной строке. Более того, в некоторых базах данных обновление не предусмотрено вовсе.

Что еще выделяет этот проект на фоне остальных? В системе запросы появляются относительно редко. Обычно на сервер в секунду поступает не более сотни запросов. Тут отсутствуют транзакции. К консистентности сведений в системе очень низкие требования.

Преимущественные особенности системы

Среди прочих особенностей ClickHouse стоит отметить возможность вынимать большое число строк из БД. Еще база данных отличается высокими показателями пропускной способности. Все дело заключается в том, что при обработке в системе единственного сообщения на сервер не оказывается большой нагрузки.

Сценарий ClickHouse, познакомиться с которым можно на странице https://mcs.mail.ru/databases/clickhouse/, принципиально отличается от других подобных систем. В чем это проявляется? Предложенный вариант позволяет осуществлять:

удобное хранение данных;

сжатие информации;

возможность обработки запросов на нескольких процессорных ядрах одновременно.

Часть столбцовых СУБД совсем не используют сжатие сведений. Но именно этот инструмент нередко выступает основополагающим при выборе онлайн-базы данных, так как в этом и заключается высокая производительность системы.

Другая особенность проекта состоит в возможности просто и удобно параллельно обрабатывать запрос на нескольких процессорных ядрах. Все дело в том, что огромные запросы «дробятся» естественным путем. Потому для работы с ними нужно использовать все доступные серверу ресурсы. ClickHouse позволяет это делать в отличие от других подобных систем.