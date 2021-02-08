Народные приметы на 9 февраля подскажут, грядут ли снегопады

Народные приметы на 9 февраля помогут определить, следует ли готовиться к тому, что в ближайшее время нагрянут сильные снегопады.

Народные поверья, сформированные несколько веков назад, содержат в себе не только информацию метафизического толка о разных приворотах и подобном, но и могут помочь предсказать метеорологические изменения. Одно из таких поверий гласит, что облака, плывущие против ветра в девятый день последнего месяца зимы, предвещают сильные снегопады.

Если же в этот день запотели стёкла, народные поверья советуют готовиться к потеплению.

Красноватая Луна 9 февраля может предвещать сильные порывы ветра.