Народные приметы на 10 февраля подскажут, какая погода будет летом

Народные приметы на 10 февраля помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет характерной для предстоящего лета.

Несколько столетий назад те народные энтузиасты, которые самостоятельно вызвались на постоянной основе наблюдать за состоянием окружающей среды и на базе данных наблюдений предсказывать погоду, сформулировали поверье, гласящее, что грядущее лето будет отличаться низкой температурой воздуха и частыми осадками в виде дождей в том случае, если в десятый день последнего месяца зимы имеют место сильные порывы ветра.

Чернеющий лес в этот день предвещает оттепель.

Также народные приметы гласят, что человек, родившийся 10 февраля, будет счастливым всю свою жизнь.