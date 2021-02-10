Народные приметы на 11 февраля подскажут, какая погода будет в августе

Народные приметы на 11 февраля помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться на протяжении августа.

Несколько столетий назад в народной среде существовало поверье, согласно которому между погодной обстановкой в течение одиннадцатого дня последнего месяца зимы и метеорологической ситуацией в августе существует прямая взаимосвязь. Это означает, что ясная и солнечная погода 11 февраля сулит максимально комфортный в метеорологическом плане последний месяц лета.

Сильные порывы ветра в этот день народные поверья называют предвестниками скорого прихода оттепели.

Дым коромыслом 11 февраля может сигнализировать о раннем наступлении весны.