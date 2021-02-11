Народные приметы на 12 февраля подскажут, грядет ли похолодание

Народные приметы на 12 февраля помогут определить, усилятся ли в ближайшее время морозы.

В былые времена, когда прогноз погоды существовал исключительно в виде примет, достоверность которых следует воспринимать только в качестве предварительной, в народной среде сформировалось поверье о том, что наличие ветра северного направления в двенадцатый день последнего месяца зимы является предвестником усиления морозов в ближайшее время.

Также в этот день о скором похолодании могут сигнализировать воющие волки.

Если же 12 февраля на снегу заметны мыши, в скором времени повысится температура воздуха.