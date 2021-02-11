Виталий Мутко заявил, что льготная ипотека должна быть продлена, но скорректирована

Генеральный директор корпорации «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что для дальнейшего продления действия программы по предоставлению ипотеки на льготных условиях требуются её изменения.

Стоит упомянуть, что текущая программа льготной ипотеки будет действовать до 1 июля нынешнего года.

Если выдача ипотеки на первичный рынок будет осуществляться рекордными темпами, особенно в той десятке городов, где цены продемонстрировали рост на уровне более чем 20%, то такого эффекта эта антикризисная поддержка не даст. Об этом господин Мутко заявил в интервью телеканалу РБК.

Глава «Дом.РФ» также отметил, что изначально основные положения программы льготной ипотеки разрабатывались не в качестве мер, направленных на улучшение положения дел застройщиков, а создавались в целях оказания поддержки в сфере приобретения жилья тем гражданам, чьи доходы существенно снизились. Также господин Мутко отметил, что в том случае, если одна из сторон взаимодействия (застройщик или покупатель) в рамках реализации программы начинает испытывать трудности, следует вносить изменения или же прямо приступать к внедрению мер социальной поддержки.

Виталий Мутко привел оценки госкорпорации, согласно которым рост цен на жилье более чем на 19% нивелирует выгоду от программы льготной ипотеки для покупателя. В данном случае имеет место выгода для строительных компаний и финансовых учреждений. По словам господина Мутко, продолжение реализации программы возможно на территории тех регионов, где не наблюдается высокий рост стоимости недвижимости, а также имеет место потребительский спрос, который ещё не был удовлетворен.

Господин Мутко отметил, что, если в регионах, где существенно выросли цены, завершится реализация программы льготной ипотеки, стоимость недвижимости будет снижаться, поскольку на эти меры будут вынуждены пойти строительные компании.

Прошлый год стал рекордным для российского ипотечного рынка. Было выдано кредитов на сумму 4,3 трлн рублей. При этом выдано 345,6 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму более 1 трлн рублей.

Программа действует с мая минувшего года. Государство субсидирует ставки по кредитам выше 6,5% годовых на квартиры в новостройках с первоначальным взносом от 15%. Для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальный размер кредита составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.

Рост спроса на ипотеку в связи с действием льготной программы привел к росту цен. По итогам девяти месяцев прошлого года на первичном рынке стоимость недвижимости выросла на 10%.

Рост цен на жилье на первичном рынке опережает и инфляцию, и рост доходов населения. Об этом ещё в ноябре заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Также она отметила, что сбалансировать показатели спроса и предложения можно посредством своевременного завершения действия антикризисной программы.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий российский строительный комплекс, и глава Минстроя Ирек Файзуллин поддерживали продление программы, допуская возможность изменения её ключевых положений.

Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила, что продлевать программу стоит таргетированно в тех регионах, где рынок жилья оказался в наиболее сложном положении.