Инсарский район: в новой «Точке роста» будут изучать химию, физику и биологию

В рамках реализации нацпроекта «Образование» в этом году в школах восьми районов Мордовии планируется открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Среди них – Инсарская СОШ № 2, где в 2021 году будет также проведен ремонт спортивного зала.

В Инсарском районе новая «Точка роста» станет уже четвертой по счету после СОШ №1, Сиалпятинской и Нововерхисской школ. Необходимое оснащение и оборудование должно поступить на сумму 1,5 млн руб. В отличие от предыдущих главными направлениями нового центра будут такие предметы, как химия, физика и биология.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.