В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 13 февраля

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 13 февраля.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 13 февраля на территории республики ожидается метель и гололед.

В случае сильной метели гражданам покидать помещение разрешается лишь в исключительном случае. Если такая необходимость возникла, то нужно сообщить соседям, членам семьи о том месте, куда вы направляетесь и информацию относительно времени возвращения назад.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru