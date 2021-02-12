Народные приметы на 13 февраля подскажут, какая погода установится в ближайшие дни

Народные приметы на 13 февраля помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет иметь место в ближайшие дни.

В народной среде несколько столетий назад было сформулировано своего рода правило, которое с точки зрения современного уровня развития метеорологии следует воспринимать исключительно в качестве приметы о том, что ясное небо в ночь на тринадцатый день последнего месяца зимы является предвестником того, что в скором времени установится ясная погода.

Птицы, копошащиеся в снегу в этот день, сигнализируют о сырости.

Громко кричащие 13 февраля вороны народными приметами называются предвестниками скорой метели.