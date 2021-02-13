Народные приметы на 14 февраля подскажут, какая погода будет весной

Народные приметы на 14 февраля помогут установить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться на протяжении предстоящей весны.

В былые времена люди именно в четырнадцатый день последнего месяца зимы составляли метеорологические прогнозы на грядущую весну. Считалось, что теплая погода в этот день сулит весну с комфортной температурой воздуха и без снега. Если же в четырнадцатый день февраля холодно, то весенняя пора будет ненастной, а её начало ничем не будет отличаться от зимы.

Яркие звезды, наблюдающиеся 14 февраля, предвещают поздний приход весны.

Если в этот день имеют место обильные осадки в виде снега, грядущей весной будут часто идти дожди.