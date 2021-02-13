Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Народные приметы на 14 февраля подскажут, какая погода будет весной

Народные приметы на 14 февраля подскажут, какая погода будет весной

Народные приметы на 14 февраля помогут установить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться на протяжении предстоящей весны.

В былые времена люди именно в четырнадцатый день последнего месяца зимы составляли метеорологические прогнозы на грядущую весну. Считалось, что теплая погода в этот день сулит весну с комфортной температурой воздуха и без снега. Если же в четырнадцатый день февраля холодно, то весенняя пора будет ненастной, а её начало ничем не будет отличаться от зимы.

Яркие звезды, наблюдающиеся 14 февраля, предвещают поздний приход весны.

Если в этот день имеют место обильные осадки в виде снега, грядущей весной будут часто идти дожди.

 

 