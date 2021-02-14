Народные приметы на 15 февраля подскажут, какой будет предстоящая весна

Народные приметы на 15 февраля помогут узнать, какая метеорологическая обстановка будет характерной для предстоящей весны.

Несколько столетий назад люди установили своего рода метеорологическую закономерность, заключающуюся в том, что потепление, наблюдающееся в пятнадцатый день последнего месяца зимы, влечет за собой ранний приход весны, а также преимущественно теплую погоду на протяжении данного времени года.

Если же 15 февраля имеют место осадки в виде снега, предстоящая весна будет отличаться низкой температурой воздуха и частыми дождями.

Звездное небо в пятнадцатый день февраля народные приметы называют предвестником позднего прихода весны.