Атяшевский район: безопасные и качественные автомобильные дороги для сельских жителей

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в Атяшевском районе проведен ремонт участков а/д «р. п. Комсомольский - р. п. Атяшево - г. Ардатов - р. п. Тургенево - гр. Чувашии» и а/д «р. п. Комсомольский - р. п. Атяшево - г. Ардатов - р. п.Тургенево - гр. Чувашской обл." - с. Селищи - с. Пиксяси.

В 2020 году завершились работы по ремонту участков а/д р.п. Атяшево - с. Шейн-Майдан и а/д р.п. Комсомольский – р.п. Атяшево - г. Ардатов - р.п. Тургенево - гр. Чувашии.

На 2021 год запланирован ремонт дороги п. Атяшево - с. Козловка, а также по ул. Ленина в райцентре. Подготовлена ПСД на ремонт автомобильных дорог по ул. Первомайская и Набережная в с. Атяшево, ул. Кулдыркаева в с. Лобаски. Готова смета на ремонт мостового перехода в с. Алашеевка. Кроме того, в планах реконструкция а/д по ул. Октябрьская в д. Мордовские Дубровки.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.