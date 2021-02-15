Национальный проект «Здравоохранение». Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

В рамках реализации проекта в 2020 году проводилось переоснащение учреждений здравоохранения республики медицинским оборудованием.

В первичное сосудистое отделение на базе РКБ им. С.В. Каткова поставлены томограф рентгеновский компьютерный от 16 срезов, аппарат ИВЛ (на полученную экономию). В Региональный сосудистый центр № 1 на базе Республиканской клинической больницы № 4 поступили комплекс диагностический для ультразвуковых исследований экспертного класса и аппарат ИВЛ. В первичное сосудистое отделение на базе Рузаевской ЦРБ – томограф рентгеновский компьютерный от 16 срезов.

В течение года велась профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с высоким сердечным риском.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.