Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Народные приметы на 16 февраля подскажут, будет ли грядущее лето дождливым

Народные приметы на 16 февраля подскажут, будет ли грядущее лето дождливым

Народные приметы на 16 февраля помогут установить, будет ли предстоящее лето отличаться частыми дождями.

Отсутствие высокоточного оборудования несколько веков назад вовсе не означает, что в те времена не было метеорологических наблюдений, а люди даже приблизительно не знали, какая погода установится в будущем. В былые времена прогноз погоды представлял собой своего рода свод примет. Одна из таких примет гласит, что обилие снега в шестнадцатый день последнего месяца зимы предвещает частые дожди на протяжении грядущего лета.

Если же в этот день в лесу слышен треск естественного происхождения, грядет затяжной период морозов.

Люди, жившие в былые времена, во второй половине февраля начинали подготовку к посевному сезону.   