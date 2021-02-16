Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Ключевые цели проекта — увеличение количества людей, вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве Мордовии, создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозпотребкооперативов.

В 2020 году по программе «Агростартап» предоставлено 24 гранта на общую сумму почти 70 млн руб. Более 10 млн руб. направлено на возмещение затрат, связанных с закупкой сельхозпродукции у членов кооператива и на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением сельхозтехники. Трем сельскохозяйственным потребкооперативам предоставлены субсидии.

Развивается Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров РМ, созданный в 2019 году на базе Центра практического обучения специалистов сельского хозяйства Мордовии. Его задача – обеспечение условий для развития и повышения эффективности сельхозтоваропроизводителей – субъектов МСП и ЛПХ, увеличение их доли в формировании валового регионального продукта.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.