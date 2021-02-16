Народные приметы на 17 февраля подскажут, грядет ли оттепель

Народные приметы на 17 февраля помогут выявить в окружающей среде признаки грядущих метеорологических изменений.

Несколько столетий назад, когда в сферу примет и поверий входило и прогнозирование погоды, людьми, регулярно ведущими наблюдение за положением дел в окружающей среде, было сформулировано своего рода метеорологическое правило о том, что низкий туман в семнадцатый день последнего месяца зимы предвещает скорое наступление периода оттепели, но это потепление будет сопровождаться обильными снегопадами.

Если же 17 февраля в воздухе наблюдается дымка, народные приметы предвещают хорошую погоду.

Иней в этот день поверья называют предвестником хорошего урожая.