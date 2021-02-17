Кадошкинский район: из «Точки роста» – в открытый космос

С 2019 года в Адашевской средней школе работает Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Благодаря новейшим технологиям и возможностям уроки перешли на новый уровень.

– Наши ученики научились креативно мыслить, находить нестандартные решения, осваивать новые цифровые образовательные ресурсы, – рассказывает директор Адашевской СОШ М.Д. Радаева. – Но самое главное, что дает центр – это возможность познать себя, открыть и развить свой талант, осуществить мечту.

К примеру, используя квадрокоптер, у ребят появилась возможность изучить любые объекты села. На уроках географии он помогает школьникам детально проштудировать план местности. На уроках ОБЖ дети осваивают приемы и методы оказания первой медицинской помощи. Современные манекены, имитаторы и тренажеры позволили реализовать практические занятия по программе «Основы медицинских знаний». Многие девочки настолько увлечены процессом и работой в этой области, что подумывают связать свою судьбу с медициной.

Шахматы оказывают положительное влияние на личностный рост ребенка, делают акцент на развитие не только мышления победителя, но и умение достойно принимать поражения. На новый уровень вышли уроки технологии. Юным исследователям, которые жаждут познать основы робототехники, нравится работать с конструкторами LEGO. Особый интерес у ребят вызывает шлем виртуальной реальности. Благодаря VR-оборудованию были организованы «посещения» музеев мира и даже экспедиции на Луну с выходом в открытый космос.

– С помощью шлема виртуальной реальности ребята уже побывали в роли хирурга, инженера, конструктора…, – перечисляет Мария Дмитриевна, – Да и сами уроки стали интереснее. Например, на уроках физики можно воочию увидеть, как действует атомная радиация.

На базе Центра работают четыре кружка дополнительного образования. Кроме этого ведется большая работа по проектной деятельности. Именно «Точка роста» помогла учителям Адашевской средней школы организовать дистанционное обучение во время пандемии.

– Если бы не это современное оборудование, нам было бы сложнее качественно проводить дистанционное обучение, – отмечает Радаева. – А так учителя вели занятия из Центра с помощью высокоскоростного интернета и новейших программ.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.