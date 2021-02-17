В Теньгушево произошел пожар в жилом доме

В Теньгушево пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 16 февраля. Огонь вспыхнул в жилом доме №24, расположенном по адресу – улица Заречная. Пламя уничтожило бойлер на площади 1 кв. м. Кроме того, вследствие возгорания были закопчены стены, потолок и пол в ванной комнате на площади 3,75 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru