Народные приметы на 18 февраля подскажут, будет ли грядущая весна теплой

Народные приметы на 18 февраля помогут установить, когда наступит весна, и какие характерные признаки она будет иметь.

Несколько столетий назад, когда так называемая метеорологическая навигация в качестве ориентиров и предварительных сигналов использовала исключительно поверья, люди верили, что температура воздуха ниже нуля градусов в этот день предвещает ранее наступление весны. Эта же примета гласит, что на протяжении предстоящей весенней поры будет наблюдаться преимущественно теплая погода.

Если же в этот день отсутствует снежный покров, грядущее лето будет очень жарким, а также огорчит минимальными осадками.

Люди, которым выпало житель несколько веков назад, 18 февраля вспоминали святую Агафью, которую они называли заступницей домашнего скота.