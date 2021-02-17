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Народные приметы на 18 февраля подскажут, будет ли грядущая весна теплой

Народные приметы на 18 февраля подскажут, будет ли грядущая весна теплой

Народные приметы на 18 февраля помогут установить, когда наступит весна, и какие характерные признаки она будет иметь.

Несколько столетий назад, когда так называемая метеорологическая навигация в качестве ориентиров и предварительных сигналов использовала исключительно поверья, люди верили, что температура воздуха ниже нуля градусов в этот день предвещает ранее наступление весны. Эта же примета гласит, что на протяжении предстоящей весенней поры будет наблюдаться преимущественно теплая погода.

Если же в этот день отсутствует снежный покров, грядущее лето будет очень жарким, а также огорчит минимальными осадками.

Люди, которым выпало житель несколько веков назад, 18 февраля вспоминали святую Агафью, которую они называли заступницей домашнего скота.  