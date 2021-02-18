Лямбирский район: дворы в райцентре преображаются

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году планируется благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Гражданская д. 20 и по ул. Ленина д. 65 в с. Лямбирь, а также сквера по ул. Ленина д. 12.

В 2020 г. проведен текущий ремонт придомовой территории (приведены в порядок тротуары и места для парковки) возле четырех МКД в Лямбире: по ул. Комсомольская д. 91, 93, ул. Гражданская д. 21, ул. 40 лет Победы д. 26. Стоимость работ составила 3,4 млн руб.

В 2019 году в Лямбире облагорожено пять дво­ровых территорий по улицам Гражданская д. 18, Ленина д. 41, 43, 45, 63. Проведены работы по строительству тротуаров, выходов из подъездов, установке детских игровых площадок. На эти цели затрачено около 1,5 млн руб.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.