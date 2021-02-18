В Ельниковском районе пожар уничтожил автомобиль и сарай

В Ельниковском районе произошел пожар, который уничтожил автомобиль и сарай.

Указанное происшествие произошло утром 17 февраля на территории населенного пункта Новые Шалы. Загорелись сарай и автомобиль. Пламя полностью уничтожило постройку и транспортное средство на общей площади, составляющей 27 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru