Народные приметы на 19 февраля подскажут, какой будет весна

Народные приметы на 19 февраля помогут определить, какие характерные черты будет иметь приближающаяся весенняя пора.

В былые времена в народной среде было принято считать, что наличие сильных морозов в девятнадцатый день последнего месяца зимы предвещает достаточно активную с точки зрения погодных условий весну. Это означает, что весенняя пора будет отличаться половодьем, а также частой резкой сменой теплых и комфортных дней периодами дождей и похолодания.

Если 19 февраля птицы собираются на верхушках деревьев, народные поверья советуют готовиться к потеплению.

Кроме того, в этот день люди, жившие несколько веков назад, окуривали травами коров, дабы они давали больше молока.