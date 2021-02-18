Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Народные приметы на 19 февраля подскажут, какой будет весна

Народные приметы на 19 февраля подскажут, какой будет весна

Народные приметы на 19 февраля помогут определить, какие характерные черты будет иметь приближающаяся весенняя пора.

В былые времена в народной среде было принято считать, что наличие сильных морозов в девятнадцатый день последнего месяца зимы предвещает достаточно активную с точки зрения погодных условий весну. Это означает, что весенняя пора будет отличаться половодьем, а также частой резкой сменой теплых и комфортных дней периодами дождей и похолодания.

Если 19 февраля птицы собираются на верхушках деревьев, народные поверья советуют готовиться к потеплению.

Кроме того, в этот день люди, жившие несколько веков назад, окуривали травами коров, дабы они давали больше молока.  