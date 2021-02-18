Национальный проект «Образование». Региональный проект «Социальные лифты для каждого»

Проект предполагает формирование системы обновления и расширения работающими гражданами своих профессиональных знаний, посредством прохождения курсов, самообучения, участия в специализированных конкурсах.

В 2020 году велась работа по привлечению жителей республики к участию в конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» («Доброволец России», «РДШ-территория самоуправления», «Мечтай со мной», «Лига вожатых», грантовый конкурс молодежных инициатив, акция признательности «БлагоДарю», Лучший социальный проект года, Российская национальная премия для учащихся вузов и профессиональных образовательных организаций «Студент года», фестиваль «Российская студенческая весна», челлендж успеха «Россия – страна возможностей»).

В течение года в этих конкурсах приняли участие более тысячи человек.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.