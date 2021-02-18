Постепенная дедоллараризация национальной экономики и банковского сектора на данный момент не влияет на популярность долларовых вложений среди россиян. Аналитики отмечают резкое падение пакета депозитов в евро, а вот по поводу долларов такая тенденция не отмечается и не прогнозируется.

Вклады в долларах: причины популярности

Базовые ставки по вкладам во всех валютах на территории РФ устанавливает Центральный банк РФ. Если с рублем все понятно, то показатели по евро зависят от данных ЕЦБ (там ставка составляет 0% годовых) и Федеральной резервной системы США (2,5% годовых).

Согласно данным статистики, средние ставки по депозитным программам в РФ составляют:

· доллар США – 2,08%;

· евро – 0,42%.

Вклады в долларах в 5 раз доходнее вложений в европейской валюте, потому что:

· банкам необходима валютная масса;

· российские компании предпочитают брать кредиты в долларах, потому что в таком случае меньше переплата по процентам.

Россияне выбирают валютные депозиты в долларах, потому что:

· имеют достаточно большие валютные запасы;

· рассчитывают на получение относительно высокого по сравнению с евро процентного дохода.

Выгодно ли открывать депозиты в рублях

По состоянию на 2020 год 80% депозитного портфеля банков составляли вклады россиян в национальной валюте. Основные причины популярности вложений в рублях:

· высокая процентная ставка, составляющая в среднем 7% годовых;

· доверие к рублю со стороны основной массы населения;

· наличие большего количества рублей на руках по сравнению с валютой.

Альтернатива

Согласно данным аналитического прогноза ставки по всем валютным депозитам будут понемногу снижаться, потому что ЦБ РФ ведет политику популяризации национальной валюты. Вместе с тем, эксперты отмечают, что хранить свои сбережения исключительно в рублях ненадежно.

Есть 2 альтернативы:

· депозиты в валюте. Здесь можно говорить не только про доллары, но также про евро, китайские юани, фунты стерлинга, швейцарские франки. Минус в том, что не все валюты можно легко обменять в российских банках;

· российские и европейские облигации. Ценные бумаги выпускают банки, инвестиционные фонды. Уровень инфляции в Европе вообщем и в России в частности сегодня низкий, поэтому россияне обращают внимание на этот финансовый инструмент.

Процесс дедолларизации глобальный. Европейские страны на протяжении нескольких лет реализуют меры по уменьшению критической массы американской валюты на своей территории.