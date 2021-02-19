Рузаевский район: в школу на новом автобусе

В конце 2020 года в рамках нацпроекта «Образование» в районы республики поступили новые школьные автобусы. Новая техника предназначена для замены транспорта со сроком эксплуатации более 10 лет и износом свыше 50 %.

– Рузаевскому району выделили шесть единиц техники: пять «пазиков» и одну «газель», – говорит консультант управления образования администрации Рузаевского района Светлана Резепова. – По одному автобусу получили Трускляйская и Арх-Голицынская школы. Остальные – Специальный центр обслуживания для перевозки детей по Рузаевке.

Руководителям школ и водителям поручено следить за содержанием новых автобусов, регулярно проходить техническое обследование и эксплуатировать транспорт по всем правилам безопасности.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.