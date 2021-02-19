Национальный проект «Цифровая экономика». Региональный проект «Цифровое государственное управление»

В 2020 году Мордовия вошла в число регионов-участников пилотного проекта по апробации технологических решений, реализованных на базе портала госуслуг, в том числе Платформы обратной связи. На официальных сайтах органов госвласти и местного самоуправления размещены веб-виджеты (баннеры) Платформы обратной связи, с помощью которых граждане направляют свои сообщения в органы власти.

Кроме того, в рамках проекта ряд государственных услуг, услуг органов ЗАГС, запись в детский сад и запись на прием к врачу, переведены в электронный вид на портале госуслуг.

Реализация проекта Госвеб позволит использовать на территории Мордовии механизм, предоставляющий возможность органам государственной власти и органам местного самоуправления создавать официальные сайты с использованием единого стандарта оформления и единых инструментов наполнения.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.