Народные приметы на 20 февраля подскажут, будет ли грядущее лето прохладным

Народные приметы на 20 февраля помогут определить, будет ли одной из характерных особенностей предстоящего лета низкая для данного времени года температура воздуха.

В былые времена в народной среде было принято доверять своего рода метеорологическому правилу, представляющему собой исключительно поверье, не претендующее на абсолютную достоверность, о том, что предвестником прохладного лета может быть красный закат в двадцатый день последнего месяца зимы.

Если же в этот день небесный покров отличается насыщенной синевой, в ближайшее время установится теплая погода.

Народные знахари, жившие в былые времена, 20 февраля называли особо удачной датой для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.