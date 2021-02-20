Темниковский район: развивается система здравоохранения

Темниковская районная больница им. А.И. Рудявского с 2019 года принимает участие в реализации национального проекта «Здравоохранение». За это время установлено новое оборудование и проведен ремонт в поликлиническом отделении (объем финансирования – 2 300 тыс. руб.).

В 2020 году в больницу поступили мобильные фельдшерско-акушерский пункт и маммограф. Построены модульные ФАПы в д. Русское Тювеево, с. Старый Ковыляй, д. Ушаковка и с. Старый Город. Ко всем пунктам оказания медицинских услуг на селе подведены коммуникации, проведено благоустройство прилегающей территории.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.