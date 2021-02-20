Национальный проект «Жилье и городская среда»

В рамках реализации проекта в 2019-2024 годах предполагается переселить 415 многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года, состоящих из 2 269 жилых помещений общей площадью 86,7 тыс. кв. м., в которых проживает 4 957 человек.

В 2020 году только в районах республики расселены 1 003,9 кв. м. аварийного жилья и переселены 49 человек по этапу 2019 года. В Большеберезниковском районе – 804,8 кв. м. и 42 человека, в Кадошкинском – 199,1 кв. м. и 7 человек.

Также в конце 2020 года 72 рузаевца получили ключи от новых благоустроенных квартир на улицах Юрасова и Трынова. Сюда переселились жители шести аварийных домов, получившие 39 квартир: 28 в верхней части города и 11 в нижней.

В районах Мордовии по завершению этапа 2020 года необходимо расселить еще 231 человека из 125 жилых помещений общей площадью 5 122,8 кв. м. В с. Старое Шайгово – 32 человека из 20 жилых помещений общей площадью 626,5 кв. м. (планируемая дата завершения переселения – до 1 мая 2021 г.) В г. Ковылкино – 127 человек из 69 жилых помещений общей площадью 2 741,6 кв. м. (до 1 июля 2021 г.). В Рузаевке в 2021 году планируется построить 66-квартирный дом, в который переселятся 160 человек.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.