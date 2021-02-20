«Ростелеком Лицей»: бесплатные занятия для лучших учеников Саранска

«Ростелеком» выступил партнером конкурса «Ученик года – 2021» в Саранске. Победителю муниципального этапа проекта Полине Шейнеман, ученице 11-го класса лицея № 7, и финалистам конкурса компания подарила бесплатную подписку на доступ к платформе «Ростелеком Лицей». Образовательный сервис поможет призерам приумножить знания по предметам и подготовиться к олимпиадам и ЕГЭ.

На звание лучшего ученика претендовали 45 школьников Саранска. На первом этапе соревнований ребята представили портфолио личных достижений, творческую презентацию и инфографику «Музейные реликвии нашего края». Пятеро финалистов участвовали в заключительных испытаниях: в мастер-классе «Формула успеха» и в «Интеллектуальном поединке».

Полина Шейнеман:

«Сейчас для меня самое главное – успешно сдать ЕГЭ, чтобы получить максимальное количество баллов и поступить в хороший вуз. Онлайн-сервис “Ростелеком Лицей” – отличная возможность оценить свою готовность пройти аттестацию на отлично».

Оксана Шуляпова, заместитель директора Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск - начальник Управления образования:

«Три года провайдер поддерживает конкурс “Ученик года” и дарит финалистам бесплатную подписку на “Ростелеком Лицей”. Онлайн-сервис помогает подросткам повысить успеваемость и получить дополнительные знания, необходимые для успешной сдачи экзаменов».

Сергей Толстограев, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия:

«“Ростелеком Лицей” не только помогает подтянуть знания, но и предоставляет школьникам возможность определиться с будущей профессией. В курсе “Моя профессия” представлены наиболее популярные и востребованные специальности современности: маркетинг, ИТ-разработки и дизайн. Ребята узнают, как ответственно подойти к выбору своего будущего, и смогут понять, кем они хотят стать».

«Ростелеком Лицей» — это образовательная онлайн-платформа, объединяющая уроки по предметам школьной программы, в том числе эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений России. В «Лицее» также представлен раздел «Развивающие курсы», которые помогут школьникам развить логику, память и креативность и улучшить речевые навыки.

Подробнее узнать об онлайн-сервисе «Ростелеком Лицей» можно по бесплатному телефону 8 800 350 03 35 или в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома».