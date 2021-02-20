Народные приметы на 21 февраля подскажут, будет ли весна ранней

Народные приметы на 21 февраля помогут определить, имеются ли в окружающей среде признаки раннего прихода весны.

Несколько столетий назад, когда понятия прогноза погоды в современной его трактовке не существовало, а любая деятельность, касающаяся метеорологии в той или иной мере, приобретала конечное оформление в формате поверий, существовала примета, гласящая, что морозная погода и ореол вокруг Луны в двадцать первый день последнего месяца зимы являются сигналом о том, что грядущая весна будет ранней.

Кроме того, в былые времена люди верили, что максимально низкая температура воздуха в конце февраля предвещает максимально теплый март.

Если в этот день гуси возятся в снегу, можно рассчитывать на скорое потепление.