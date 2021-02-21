Народные приметы на 22 февраля подскажут, сколько будет продолжаться зима

Народные приметы на 22 февраля помогут определить, как долго продлится зима.

Люди, которым выпало жить в былые времена и предсказывать погоду, ориентируясь исключительно на разного рода приметы и поверья, в конце февраля начинали делать предварительные метеорологические прогнозы на предстоящую весну. Они верили, что отсутствие звезд на небесном покрове в двадцать второй день последнего месяца зимы предвещает скорое наступление климатической весны.

Сильные морозы в этот день народными приметами называются сигналом о теплой погоде на протяжении первого месяца весны.

Если же 22 февраля наблюдается оттепель, зима будет продолжаться достаточно долго, а календарный приход весны не повлияет на положение дел в окружающей среде.