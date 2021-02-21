Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Народные приметы на 22 февраля подскажут, сколько будет продолжаться зима

Народные приметы на 22 февраля подскажут, сколько будет продолжаться зима

Народные приметы на 22 февраля помогут определить, как долго продлится зима.

Люди, которым выпало жить в былые времена и предсказывать погоду, ориентируясь исключительно на разного рода приметы и поверья, в конце февраля начинали делать предварительные метеорологические прогнозы на предстоящую весну. Они верили, что отсутствие звезд на небесном покрове в двадцать второй день последнего месяца зимы предвещает скорое наступление климатической весны.

Сильные морозы в этот день народными приметами называются сигналом о теплой погоде на протяжении первого месяца весны.

Если же 22 февраля наблюдается оттепель, зима будет продолжаться достаточно долго, а календарный приход весны не повлияет на положение дел в окружающей среде.

 