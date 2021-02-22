Народные приметы на 23 февраля подскажут, будет ли март теплым

Народные приметы на 23 февраля помогут узнать, на какую погоду следует рассчитывать в марте.

Несколько столетий назад, когда метеорология существовала в формате примет и поверий, достоверность которых не имеет веских оснований называться высокой, самым главным постулатом в деле составления прогноза погоды было убеждение о взаимосвязи положения дел в окружающей среде в различные периоды времени.

Именно тогда сформировалось своего рода метеорологическое правило о том, что сильные морозы в двадцать третий день третьего месяца зимы сигнализируют об очень теплом марте.

Если же в этот день на небе ясная луна, следует готовиться к сезону сильных дождей.

Люди, жившие в былые времена, 23 февраля считали некой поворотной точкой в приближении весны.