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Народные приметы на 23 февраля подскажут, будет ли март теплым

Народные приметы на 23 февраля подскажут, будет ли март теплым

Народные приметы на 23 февраля помогут узнать, на какую погоду следует рассчитывать в марте.

Несколько столетий назад, когда метеорология существовала в формате примет и поверий, достоверность которых не имеет веских оснований называться высокой, самым главным постулатом в деле составления прогноза погоды было убеждение о взаимосвязи положения дел в окружающей среде в различные периоды времени.

Именно тогда сформировалось своего рода метеорологическое правило о том, что сильные морозы в двадцать третий день третьего месяца зимы сигнализируют об очень теплом марте.

Если же в этот день на небе ясная луна, следует готовиться к сезону сильных дождей.

Люди, жившие в былые времена, 23 февраля считали некой поворотной точкой в приближении весны.   