В Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в краже набора электроинструментов

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, подозреваемый в краже набора электроинструментов.

На днях на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал из гипермаркета строительных материалов. Экипаж Росгвардии незамедлительно приехал на охраняемый объект. К прибывшим стражам порядка обратился сотрудник службы безопасности торговой точки и пояснил, что два гражданина попытались похитить набор электроинструментов на сумму около 2 тыс. рублей. Спрятав похищенное под верхнюю одежду, один из подозреваемых попытался пронести товар мимо кассы. Охранник гипермаркета попробовал остановить правонарушителей, но последние, бросив украденное, скрылись. По камерам видеонаблюдения сотрудники Росгвардии установили приметы предполагаемых похитителей товара и выяснили, что в магазин граждане приехали на машине службы такси, водителем которой оказался один из подозреваемых.

По горячим следам один из предполагаемых преступников был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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Источник: 13.rosgvard.ru