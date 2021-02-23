Народные приметы на 24 февраля подскажут, следует ли готовиться к сильным морозами

Народные приметы на 24 февраля помогут определить, будут ли в последние дни зимы и в начале весны иметь место сильные морозы.

Несколько веков назад в народной среде теми, кто на постоянной основе вел наблюдения за состоянием окружающей среды, было составлено некое метеорологическое правило так называемого прямого свойства. Данное правило, которое по существу представляет собой народное поверье, гласит, что оттепель в двадцать четвертый день февраля является признаком того, что сильных морозов до осени точно не будет.

Если же в этот день имеет место выпадение осадков в виде снега, грядущая весна будет ранней, май поразит буйством красок и активным цветением, а также будет отличаться комфортным температурным режимом.

Наличие длинных сосулек 24 февраля может свидетельствовать о позднем приходе весны.