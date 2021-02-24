Теньгушевский район: ремонт дорог в 2021 году

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2019-2020 гг. в Теньгушевском районе отремонтированы следующие автодороги:

- г. Темников – п. Барашево – с. Теньгушево – граница Нижегородской области;

- с. Теньгушево – с. Куликово – с. Мельсетьево – граница Рязанской области;

- д. Дудниково – выход на а/д «с. Теньгушево- с. Криуша».

В 2021 году запланирован ремонт автомобильной дороги с. Теньгушево – д. Башкирцы протяженностью 0,7 км и участка а/д с. Теньгушево – с. Куликово – с. Мельсетьево – граница Рязанской области (11,3 км).

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.