Национальный проект «Здравоохранение»

В 2020 году в рамках регионального проекта проводилось дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций необходимыми медизделиями и оборудованием.

Продолжалась работа по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств медучреждений, направленных на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.

Велось строительство хирургического корпуса детской республиканской клинической больницы (срок сдачи объекта – 2021 год).

В федеральных симуляционных центрах обучено 40 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Проведены профилактические медицинские осмотры детей в возрасте 15-17 лет: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – детскими урологами-андрологами (всего около 18 тыс. чел.).

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.