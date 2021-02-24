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Народные приметы на 25 февраля подскажут, будет ли предстоящее лето дождливым

Народные приметы на 25 февраля подскажут, будет ли предстоящее лето дождливым

Народные приметы на 25 февраля помогут узнать, будет ли характерной чертой предстоящего лета частое выпадение осадков в виде дождей.

В былые времена, когда человек, как принято говорить в наши дни, был ближе к природе, прогноз погоды существовал в виде примет, одна из которых гласит, что грядущее лето будет несколько омрачено частыми дождями в том случае, если в двадцать пятый день последнего месяца зимы наблюдается сильный снегопад или туман.

Также в былые времена существовало поверье о том, что сильные морозы, наблюдающиеся в течение последней недели зимы, являются признаком того, что в марте установится теплая погода.

Крестьяне в качестве доброго знака воспринимали звездное небо 25 февраля, поскольку считали яркую небесную гладь предвестником хорошего урожая.