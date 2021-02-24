Народные приметы на 25 февраля подскажут, будет ли предстоящее лето дождливым

Народные приметы на 25 февраля помогут узнать, будет ли характерной чертой предстоящего лета частое выпадение осадков в виде дождей.

В былые времена, когда человек, как принято говорить в наши дни, был ближе к природе, прогноз погоды существовал в виде примет, одна из которых гласит, что грядущее лето будет несколько омрачено частыми дождями в том случае, если в двадцать пятый день последнего месяца зимы наблюдается сильный снегопад или туман.

Также в былые времена существовало поверье о том, что сильные морозы, наблюдающиеся в течение последней недели зимы, являются признаком того, что в марте установится теплая погода.

Крестьяне в качестве доброго знака воспринимали звездное небо 25 февраля, поскольку считали яркую небесную гладь предвестником хорошего урожая.