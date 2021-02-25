Ардатовский район: медицинская помощь для сельских жителей

В 2020 г. в Ардатовском районе в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» установлены новые фельдшерско-акушерские пункты в с. Солдатское, с. Турдаково, с. Луньгинский Майдан, с. Жаренки. Все они полностью оснащены медицинскими изделиями.

Для оказания выездных медицинских услуг в район поступили маммограф и передвижной мобильный ФАП, в котором есть все необходимое оборудование для диагностики заболеваний и оказания экстренной помощи. Автомобиль может работать в автономном режиме, поскольку он оборудован бензиновым электрогенератором, что позволяет проводить медицинские осмотры вне зависимости от электроснабжения самого населенного пункта. В состав специальных бригад включены офтальмологи, ЛОР-врачи, акушеры-гинекологи, по необходимости педиатры и хирурги.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.