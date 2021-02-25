Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»

В рамках проекта осуществляется адресная поддержка повышения эффективности работы предприятий со стороны Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). В Мордовии специалисты ФЦК, начиная с 2019 года, работают на 10 промышленных предприятиях: ООО «Сарансккабель-Оптика», АО «Биохимик», АО «Рузхиммаш», ОАО «Саранский завод «Резинотехника», ООО «Кадошкинский электротехнический завод», АО «Медоборудование», ООО «Эпромет», ПАО «Саранский приборостроительный завод», ОАО «Лато», АО «Лидер-Компаунд».

В 2020 году эксперты ФЦК запустили проект еще на 4-х предприятиях региона, среди которых ООО «Мордовагромаш», АО «Мордовцемент», ООО «Хелиос-Ресурс» и ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САРАНСК».

С 2018 года в Мордовии функционирует Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) на базе Фонда развития промышленности республики. Под руководством экспертов РЦК работают: АО «Тепличное», АО «Оптиковолоконные системы», ООО «ЭМ-Кабель», МП «САРАНСКГОРВОДОКАНАЛ», МП ГО Саранск «Горэлектротранс», ООО «КЗ «Цветлит», ПАО «Электровыпрямитель», ООО «НПО «НефТехГазМаш».

В результате в ООО «КЗ «Цветлит» удалось увеличить производительность труда на линии по производству кабеля СИП на 20 %; в АО «Оптиковолоконные системы», в числе прочего, сокращено время протекания процесса изготовления оптического волокна (комплектно по преформам) на 76,4 % (с 42,3 до 10 суток). Рабочая группа ПАО «Электровыпрямитель» трудится на третьей площадке предприятия по потоку процесса производства аппарата B-ОППД-3,15к-1,4-0,2, потребителем которого является РЖД. Предварительные итоги диагностики позволяют говорить о возможности повышения производительности труда на участке сварки в 2,5 раза.

Проект также предусматривает возможность самостоятельной реализации мероприятий с помощью консультантов. Этим воспользовались: ОАО «АСТЗ», ООО «ВКМ – Сталь», АО «Консервный завод «Саранский», АО «СТЗ», ПАО «КЭМЗ», ОАО «Ламзурь», ЗАО «Плайтерра», ПАО «Саранский ДСК», ООО «ЭМ-КАТ», ООО «Мордоввторсырье», ООО «ЭМ-ПЛАСТ».

В марте 2020 года начала работу фабрика процессов на базе Мордовского университета.

В результате реализации проекта рост производительности труда (средние показатели в потоках-образцах) составил 15 %, создаются условия для реального повышения заработной платы. Рост выработки товарной продукции – 10 % или плюс 250 тыс. руб. продукции на 1 работника, занятого в потоке в годовом исчислении. Сокращение себестоимости производимой продукции (в потоках-образцах) за счет материальных и трудовых затрат – на 2-10%. Рост производственных возможностей предприятия за счет организационных мер по оптимизации производственных потоков (без привлечения дополнительных инвестиций в приобретение оборудования) – от 30 млн руб. до 1 млрд руб.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.