Внимание: паводок!

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» предупреждают:

в связи с приближением весеннего паводка возникает возможность подтопления объектов электроэнергетики (ЛЭП, ПС, ТП, КТП) паводковыми водами, что в свою очередь приводит к увеличению рисков и опасности поражения электрическим током при приближении к подтопленным объектам электроэнергетики (уменьшение габаритных расстояний до проводов ЛЭП при использовании плавсредств, влажная среда, не являющаяся диэлектриком).

Для предупреждения электротравматизма необходимо соблюдать меры безопасности.

Запрещается:

- приближаться к подтопленным объектам электроэнергетики, в том числе опорам ЛЭП - на расстояние ближе 25 м;

- двигаться по водоемам (в том числе образованным паводковыми водами) в местах пересечения с ЛЭП при расстояниях от проводов ЛЭП до плавсредств, перевозимых грузов, применяемых средств и приспособлений, а также людей - менее 5 м;

- проводить любые работы в охранной зоне ЛЭП без согласования с владельцами ЛЭП.

О случаях повреждений ЛЭП просьба сообщать в оперативно-диспетчерские службы по месту нахождения ЛЭП или по единому телефону контакт-центра «Россети Волга» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, круглосуточно) или дежурному диспетчеру (8342) 28-00-52.