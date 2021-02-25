Народные приметы на 26 февраля подскажут, какая погода будет весной

Народные приметы на 26 февраля помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться на протяжении предстоящей весны.

Несколько столетий назад прогноз погоды был статичным. Это означает, что люди, основываясь на убеждении о взаимосвязи погодной обстановки в разные периоды, считали, что определенная метеорологическая обстановка в отдельно взятый день предвещает конкретное положение дел в другое обозначенное время.

В те времена было принято верить, что теплая и солнечная погода в двадцать шестой день последнего месяца зимы сигнализирует о такой же обстановке на протяжении предстоящей весны.

Затянутое тучами небо в этот день может предвещать частые дожди в течение весны.

В былые времена женщины 26 февраля делали уборку, дабы в доме царила атмосфера доброжелательности.