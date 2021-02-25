Большой или маленький композитный бассейн: какой лучше и почему?

Перед покупкой бассейна перед каждым потенциальным покупателем в первую очередь встает вопрос не только функционала и цены самого оборудования, но и вопрос того, какого размера бассейн все же стоит приобрести и установить на территории своего дома или же непосредственно внутри здания.

Бассейны, производящиеся компанией https://www.admiralpools.ru/, бывают абсолютно разных размеров и форм, что как упрощает, так и усложняет выбор подходящего бассейна перед его непосредственной покупкой. Также компания предоставляет достаточно широкий ассортимент больших и маленьких моделей.

Давайте рассмотрим более подробно все преимущества бассейнов разных размеров.

Маленький бассейн и его преимущества

В маленьком бассейне гораздо меньше объема воды, а также меньше площадь стенок и дна чаши, нежели в большом. Соответственно, расходы на очистку, обеззараживание и нагрев воды в нем будут существенно меньше, нежели в большом бассейне. Также на подготовку воды в маленькой чаше будет затрачиваться намного меньше времени: это позволит вам как можно быстрее начать наслаждаться заслуженным отдыхом. Вы можете запустить систему нагрева воды, а пока будете готовиться к купанию, он уже будет готов к использованию.

В случае, если вы будете пользоваться бассейном нечасто, его небольшие размеры позволят вам значительно сэкономить на обслуживании.

При желании вы также можете установить в свой бассейн противоток, который, даже при небольших размерах самой чаши, будет создавать течение в воде, что позволит полноценно тренироваться и получать необходимый уровень физической нагрузки.

Еще одно немаловажное преимущество небольшого бассейна заключается в том, что его гораздо проще установить внутри уже готового помещения, поскольку в случае с большим бассейном все же желательно устанавливать его на этапе строительства, и в дальнейшем возводить стены уже вокруг него. Маленькую модель намного проще поместить внутрь помещения для его дальнейшей установки. Это можно сделать, например, через оконный проем или даже через широкую дверь.

Преимущества большого бассейна

В случае с большим бассейном первое, что вы будете ощущать, – это простор и возможность не только плыть перед противотоком, как в маленьком бассейне, а именно свободное перемещение. Также очень притягательным моментом в большом бассейне является то, что вы можете организовать внутри него разные зоны для различных типов отдыха, чего нельзя сделать в небольшом в силу недостатка места.

Например, с одной стороны вы можете установить подводные диваны для спокойного отдыха и общения с близкими, а с другой стороны – заниматься спортивными играми, а также установить тот же противоток для тренировок, водную горку или трамплин.

В случае с трамплином и водной горкой, в маленьком бассейне, в отличие от большого, глубины может оказаться недостаточно. Поскольку бассейны увеличиваются пропорционально, в большом максимальная глубина будет значительно больше, что позволит с удовольствием прыгать с трамплина или кататься с горки без страха удариться о дно чаши и получить травму.

Выбирайте размер и глубину с учетом всех ваших пожеланий и возможностей, а менеджеры помогут вам с выбором оптимального варианта и ответят на все интересующие вопросы.