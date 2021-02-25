Большой или маленький композитный бассейн: какой лучше и почему?

Перед покупкой бассейна перед каждым потенциальным покупателем в первую очередь встает вопрос не только функционала и цены самого оборудования, но и вопрос того, какого размера бассейн все же стоит приобрести и установить на территории своего дома или же непосредственно внутри здания.
Бассейны, производящиеся компанией https://www.admiralpools.ru/, бывают абсолютно разных размеров и форм, что как упрощает, так и усложняет выбор подходящего бассейна перед его непосредственной покупкой. Также компания предоставляет достаточно широкий ассортимент больших и маленьких моделей.
Давайте рассмотрим более подробно все преимущества бассейнов разных размеров.
В маленьком бассейне гораздо меньше объема воды, а также меньше площадь стенок и дна чаши, нежели в большом. Соответственно, расходы на очистку, обеззараживание и нагрев воды в нем будут существенно меньше, нежели в большом бассейне. Также на подготовку воды в маленькой чаше будет затрачиваться намного меньше времени: это позволит вам как можно быстрее начать наслаждаться заслуженным отдыхом. Вы можете запустить систему нагрева воды, а пока будете готовиться к купанию, он уже будет готов к использованию.
В случае, если вы будете пользоваться бассейном нечасто, его небольшие размеры позволят вам значительно сэкономить на обслуживании.
При желании вы также можете установить в свой бассейн противоток, который, даже при небольших размерах самой чаши, будет создавать течение в воде, что позволит полноценно тренироваться и получать необходимый уровень физической нагрузки.
Еще одно немаловажное преимущество небольшого бассейна заключается в том, что его гораздо проще установить внутри уже готового помещения, поскольку в случае с большим бассейном все же желательно устанавливать его на этапе строительства, и в дальнейшем возводить стены уже вокруг него. Маленькую модель намного проще поместить внутрь помещения для его дальнейшей установки. Это можно сделать, например, через оконный проем или даже через широкую дверь.
В случае с большим бассейном первое, что вы будете ощущать, – это простор и возможность не только плыть перед противотоком, как в маленьком бассейне, а именно свободное перемещение. Также очень притягательным моментом в большом бассейне является то, что вы можете организовать внутри него разные зоны для различных типов отдыха, чего нельзя сделать в небольшом в силу недостатка места.
Например, с одной стороны вы можете установить подводные диваны для спокойного отдыха и общения с близкими, а с другой стороны – заниматься спортивными играми, а также установить тот же противоток для тренировок, водную горку или трамплин.
В случае с трамплином и водной горкой, в маленьком бассейне, в отличие от большого, глубины может оказаться недостаточно. Поскольку бассейны увеличиваются пропорционально, в большом максимальная глубина будет значительно больше, что позволит с удовольствием прыгать с трамплина или кататься с горки без страха удариться о дно чаши и получить травму.
Выбирайте размер и глубину с учетом всех ваших пожеланий и возможностей, а менеджеры помогут вам с выбором оптимального варианта и ответят на все интересующие вопросы.