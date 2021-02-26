Большеигнатовский район: реализация нацпроекта «Образование»

В Большеигнатовском районе в рамках нацпроекта «Образование» в 2019 году открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Андреевской СОШ по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ».

В 2020 г. в Большеигнатовской СОШ внедрена Цифровая образовательная среда. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» приобретено оборудование для занятий физической культурой и спортом: туристическое снаряжение, 15 лыжных комплектов, мячи, шахматы и прочий спортивный инвентарь.

В 2021 г. на базе Большеигнатовской средней школы планируется открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», который будет направлен на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Продолжится работа по внедрению персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.