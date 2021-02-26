В Старошайговском районе в результате пожара погиб мужчина

В Старошайговском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Утром 24 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в деревне Малькеевка. На улице Садовой загорелся частный жилой дом №65. Пожарных вызвали проживающие по соседству граждане, заметившие возгорание.

В результате пожара погиб владелец жилья 1963 года рождения.

Пламя повредило дом и расположенный поблизости сарай на общей площади, составляющей 72 квадратных метра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru