Национальный проект «Образование». Региональный проект «Новые возможности для каждого»

Цель проекта: создание системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретение ими новых профессиональных навыков, в том числе овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими.

В результате реализации проекта в Мордовии будет создана адаптивная многоуровневая система непрерывного дополнительного образования, включающая в себя комплекс образовательных и профессиональных программ, способствующих непрерывному развитию востребованных профкомпетенций у работающих граждан, направленных на выработку способностей быстрого реагирования на изменения рынка труда, развитие самозанятости.

Проект предполагает участие Мордовского университета и МГПУ им. М.Е. Евсевьева в федеральных конкурсах по отбору организаций на получение грантовой поддержки с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования.

В 2019 году МГПУ им. М.Е. Евсевьева вошел в число победителей конкурса «Проведение подготовки научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования», проводимого Министерством науки и высшего образования РФ. Сумма выигранного гранта составила 9 млн руб.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.