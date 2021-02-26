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Народные приметы на 27 февраля подскажут, будет ли предстоящее лето жарким

Народные приметы на 27 февраля подскажут, будет ли предстоящее лето жарким

Народные приметы на 27 февраля помогут определить, будет ли грядущим летом иметь место сильная жара.

Несколько веков назад метеорология, которая тогда, к слову сказать, представляла собой исключительно поверья и не более того, основалась на принципе взаимосвязи погодной обстановки в разные периоды года. На основе этого постулата было сформулировано своего рода правило, гласящее, что максимальные морозы в предпоследний день зимы предвещают очень жаркое лето.

Если же 27 февраля имеет место солнечная погода, предстоящее лето порадует комфортным температурным режимом, но зима будет отступать очень долго.

Хорошая погода в этот день также может сигнализировать о скором похолодании.